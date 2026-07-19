قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يتفقد بولاق الدكرور ميدانيا .. ويستبعد مسؤول الإشغالات للتقصير
الصواريخ الإيرانية تجبر رحلة جوية للعودة إلى أدراجها قبل الوصول الى تل أبيب
مارادونا جونيور يحسم الجدل قبل النهائي: ميسي لن يتفوق على والدي
أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون بين البلدين
550 ألف مستفيد و77 ألف تدخل جراحي.. حصاد عام من الإنجازات بمستشفيات سوهاج الجامعية
قناة مجانية على النايل سات تذيع مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. اتفرج ببلاش
التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا إلى 2267 حالة منها 893 وفاة
أشد أيام يوليو ..الأرصاد تحذر من الطقس
أول تعليق من الجيش الأردني على الصواريخ الإيرانية
زيادة الموارد لتصل 31225.5 مليار جنيه.. الرئيس يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
قريباً ..نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد| سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ماذا ينتظر المواطن من خطة التنمية 2026/2027؟

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (78) لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، متضمنًا مستهدفات طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية.

وتركز الخطة على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، مع زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي بنسبة 57% مقارنة بالعام المالي السابق، واستكمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية.

205 آلاف وحدة سكنية

 

وفي قطاع الإسكان، تستهدف الدولة تنفيذ 205 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي و"سكن لكل المصريين"، منها 81 ألف وحدة مستهدف الانتهاء منها خلال العام المالي الجديد، مع استكمال تنفيذ 124 ألف وحدة أخرى، بالتوازي مع التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة وتحلية مياه البحر.

كما تشمل الخطة استكمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات، إلى جانب استكمال 15 مستشفى و40 وحدة رعاية أولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية ضمن مشروعات المبادرة، فضلًا عن دعم منظومة الإسعاف بسيارات جديدة.

إحلال 13 ألف فصل دراسي

 

وفي قطاع التعليم، تتضمن الخطة إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، وتوفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، إلى جانب مواصلة مشروعات التحول الرقمي.

إنشاء 12 جامعة تكنولوجية جديدة

وتولي الخطة اهتمامًا بتطوير التعليم العالي من خلال استكمال تجهيز 147 مستشفى جامعيًا، وميكنة 60 مستشفى، وإنشاء 12 جامعة تكنولوجية جديدة، ودعم الجامعات الحكومية والمراكز البحثية.

وفي إطار دعم البنية التحتية، تستهدف الخطة استكمال مشروعات القطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق والمونوريل، وتنفيذ مشروعات جديدة للطرق والكباري والمحاور على النيل، فضلًا عن التوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، واستكمال مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومشروعات الموارد المائية والري.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

ووفقًا للخطة، تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
 

الجريدة الرسمية خطة التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

بوستر حفل مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلتين متتاليتين في يوليو الجاري

النجم علي الحجار

الأوبرا تحتفي بذكرى 23 يوليو الخميس المقبل بالقاهرة والإسكندرية

بوستر حفل عمرو دياب

تصل إلى 300 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في «يلا ساحل»

بالصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

بعد وفاة احمد جلال عبد القوي.. أعراض سرطان الحجاب الحاجز

وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي
وفاة احمد جلال عبد القوي

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد