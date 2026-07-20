ضبط محل يحقن الدواجن بالمياه بعد الدبح.. علامات الفراخ السليمة

كشفت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن كيفية اختيار الدواجن.

وقالت: “لازم لما أجي أشتري الفرخة أشتريها من مصدر موثوق منه، ويكون مرخص ومعتمد، وجوه الكيس مكتوب عليه القرار الوزاري والرقم الكودي بتاع المجزر المتسجل والمرخص، وبيخضع للإشراف من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية”.

وأضافت حنان قرني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: "بنعرف الدجاج السليم أول حاجة من ريحته، ريحة الفرخة نفسها عادية مش منفرة، يعني ريحتها مقبولة، مش ريحة حاجة بايظة.

وتابعت مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: "ولونها يكون ما بين الأبيض المائل للوردي، مش أكتر من كده، الجلد بتاعها لازم يبقى متماسك، لان في حاجات بيبقى الجلد متهتك واللحوم نفسها بيبقى فيها تهتك في العضلات دى نبعد عنها، أنا بمسك الفرخة اشوف جلدها سليم مغطي منطقة الصدر والجسم كله، بحط إيدي على العضلات وبمسكها وما فيهاش أي نوع من أنواع الملمس اللزج، الأنسجة بتاعتها متماسكة، نتأكد سلامة الكيس والبيانات المدونة عليه، ولازم يبقى الكيس بتاعها مقفول كويس ومحكم عليها، عشان ده اللي بيثبت مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي".

واختتمت حنان قرني تصريحاتها قائلة: "ممكن ألاقي في الفراخ المبردة نسبة من السوائل جوه الكيس ولكن ما تتعداش الـ2% من وزن الفرخة، ده في الفراخ المبردة، وبتبقى طبعا صلاحيتها خمس أيام، مش أكتر من كده".