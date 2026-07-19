مدير عام المجازر توضح حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات

قالت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن ما أثير بشأن حقن الدواجن بالهرمونات غير صحيح إطلاقا، موضحة: "أن الموضوع الذى أثارت الجدل هو أن الفراخ يتم حقنها بالهرمونات، وهذا حل غير عملي وغير اقتصادي بالمرة لأنه مكلف جدا.

وأضافت الدكتورة حنان قرني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: استحالة، استحالة، استحالة، ولا في المزارع الكبيرة ولا في الصغيرة يكون هناك حقن للفراخ بالهرمونات، فالفرخة تصل لهذا الوزن لأنها محسنة وراثيا وتغذيتها متوازنة ويكون هناك إدارة جيدة للمزرعة، مما ينتج عن ذلك وصول الفرخة لهذا الوزن في 35 لـ40 يوما، ويكون وزنها 2 كيلو أو 2 كيلو ونص، فهي سلالات لحم محسنة وراثيا بتعطى هذا الوزن.

وتابعت مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: وهذا ليس له علاقة بالهرمونات إطلاقا، لأن الهرمونات غير مقبول إن تطبق حتى اقتصاديا، فضلا عن انها ليس لها جدوى.