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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نهال طايل تعلق على إطلالة عمرو دياب في بوستر «حبيتك»: اللوك أثار الجدل والساعة لفتت الأنظار

نهال طايل
نهال طايل
محمد البدوي

أثارت الإعلامية نهال طايل حالة من الجدل بعد تعليقها على أحدث إطلالات الفنان عمرو دياب في بوستر أغنيته الجديدة «حبيتك»، وذلك خلال تقديمها برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2.

أبرز نجوم الغناء في الوطن

وأكدت نهال طايل أن عمرو دياب يظل واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، مشيدة بمشواره الفني الذي يمتد لأكثر من 40 عامًا، وقدرته المستمرة على التطوير والتجديد بما يجعله حاضرًا لدى مختلف الأجيال.

إطلالات الهضبة

وأشارت إلى أن إطلالات الهضبة كانت دائمًا محل اهتمام من جمهوره، سواء من حيث الأزياء أو الأسلوب الخاص الذي يميزه، موضحة أن ظهوره الأخير اعتمد على أسلوب «المونوكروم»، وهو اختيار يعتمد على تنسيق درجات مختلفة من اللون نفسه، ويعد من الاتجاهات الرائجة في عالم الموضة.

تصميمات الساعات النسائية

وتطرقت الإعلامية إلى تفاصيل الساعة التي ظهر بها عمرو دياب في البوستر، موضحة أن تصميمها وحجم المينا والألوان المستخدمة جعلت بعض المتابعين يرون أنها أقرب إلى تصميمات الساعات النسائية، وهو ما تسبب في إثارة نقاش واسع بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

اختيارات عمرو دياب في الموضة

وأضافت أن هذا النوع من الساعات يتميز عادة بأشكال وأبعاد تختلف عن الساعات الرجالية التقليدية، لافتة إلى أن اختيارات عمرو دياب في الموضة لطالما كانت سببًا في إثارة التفاعل والاهتمام.

عمرو دياب إطلالات الهضبة اختيارات عمرو دياب نهال طايل

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