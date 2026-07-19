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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"كله حس إني باخد رزقه" .. تامر حسين يكشف كواليس تعاونه مع عمرو دياب

الشاعر تامر حسين
الشاعر تامر حسين
محمد سعيد

كشف الشاعر تامر حسين، كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، تزامنا مع قرب انطلاق ألبوم حبيتك والذي تعاون معه من قبل فيما يزيد عن 76 أغنيه معه، والذي كان أخرهم أغنية "انت تقدر"، والتى تم تقديمها لمصر ضمن فعاليات كأس العالم 2026.

وأوضح الشاعر تامر حسين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهضبة عمرو دياب يعد محطة فارقة في مشواره الفني، لانه آمن به فى وقت صعب، قائلا : "عمرو دياب غيّر فريق العمل بالكامل واعتمد عليا أنا فكانت مسئولية كبيرة جدا عليا وخاصة أنه ديما متطور وبيحب يواكب كل الأجيال ويكسب الأعمار  الجديدة". 

وتابع الشاعر تامر حسين، أنه شعر بأن عمرو دياب يضحي بحياته من أجله، لافتا إلي ان الثقة الكبيرة مع الهضبة عمرو دياب خلقت له عداءات كثيرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قائلا: "كله حس إني واخد رزقه"، مشيرا إلي أن الملحن الراحل محمد رحيم أشاد بتجربته مع عمرو دياب واصفا إياه بأنه غيّر قاموس عمرو دياب.

كواليس أغاني عمرو دياب 

وعن كواليس التعاون مع عمرو دياب،  أوضح الشاعر تامر حسين خلال لقائه مع الاعلامي بلال العربي، أن الهضبة شخصيبة مرنة ويستقبل الأراء من حوله ويقتنع بها، مشيرا الي أنه يوجد معه ما يقرب من 13 اغنية لم يتم طرحهم حتي الآن.

وكشف تامر حسين لأول مرة كواليس أغنية "مكانك في قلبي " من ألبوم سهران عام 2020، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور بأنه كتبها لوالده الراحل تأثرا برحيله، حيث قد لحنها المحلن شريف بدر، ولم تكتمل بسبب وفاة والده، لافتا إلي أنها كانت أخر أغنية سجلها عمرو دياب فى الألبوم ولم يتوقع بأن يضمها، قائلا: "كان نفسي أقوله يضيفها للألبوم بس اتفاجأت وفرحت جدا لأنها لمست ناس كتير جدا".

أغاني عمرو دياب عمرو دياب الشاعر تامر حسين

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