قبل نهائي المونديال.. أساطير البرازيل يزينون مدرجات ملعب إسبانيا والأرجنتين

شهد ملعب نهائي كأس العالم 2026 حضورًا استثنائيًا لعدد من أساطير الكرة البرازيلية، الذين توافدوا لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، في أجواء احتفالية تسبق انطلاق المباراة النهائية.

ووصل إلى الملعب كل من رونالدو نازاريو، وروبرتو كارلوس، وكافو، ومارسيلو، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الخاصة بالحدث، وسط اهتمام كبير من الجماهير ووسائل الإعلام.

ويُعد الرباعي من أبرز الأسماء في تاريخ الكرة البرازيلية، بعدما ساهموا في تحقيق العديد من الإنجازات مع منتخب "السيليساو"، وفي مقدمتها التتويج بكأس العالم، إلى جانب مسيرات حافلة بالألقاب مع أكبر الأندية الأوروبية.

ويأتي حضور نجوم البرازيل ضمن كوكبة من أساطير كرة القدم العالمية الذين وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدعوة لهم لحضور نهائي النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، التي تختتم بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب الإسباني بنظيره الأرجنتيني على لقب بطل العالم.