لطلاب الثانوية العامة.. أماكن أداء اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق أولى مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة لحجز اختبارات القدرات، التي تعد شرطا أساسيا للالتحاق بعدد من الكليات التي تعتمد على قياس المهارات والاستعدادات الخاصة، وفقا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

اختبارات القدرات

وتأتي اختبارات القدرات باعتبارها الخطوة الأولى في إجراءات تنسيق الجامعات، حيث تهدف إلى اختيار الطلاب المؤهلين للدراسة في الكليات التي تتطلب مهارات فنية أو إبداعية أو بدنية، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى للقبول بمجموع الثانوية العامة.

موعد التسجيل في اختبارات القدرات 2026

أوضحت وزارة التعليم العالي أن التسجيل لحجز اختبارات القدرات يتم إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات أمام الطلاب.

ويبدأ التسجيل اعتبارا من الجمعة 17 يوليو 2026، بينما تنطلق الاختبارات داخل الكليات اعتبارا من الأحد 19 يوليو 2026، ويستمر حجز المواعيد حتى الخميس 6 أغسطس 2026.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

تشمل الكليات التي يشترط القبول بها النجاح في اختبارات القدرات ما يلي:

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة).

كليات الفنون التطبيقية.

كلية التربية الفنية.

كلية التربية الموسيقية.

كليات علوم الرياضة.

وتهدف هذه الاختبارات إلى قياس قدرات الطلاب ومهاراتهم بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، حيث لا يعتمد القبول على مجموع الثانوية العامة فقط، وإنما يشترط اجتياز اختبار القدرات بنجاح.

اختبارات القدرات

رابط التسجيل في اختبارات القدرات

يمكن لطلاب الثانوية العامة حجز موعد أداء اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، الذي يتيح أيضا دليلا إرشاديا يتضمن تعليمات الاختبارات، وضوابط التقديم، والإرشادات الواجب اتباعها قبل الحضور إلى مقر الاختبار.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات

حددت وزارة التعليم العالي عددا من المستندات التي يجب اصطحابها عند التوجه لأداء الاختبار، وتشمل:

أصل رقم الجلوس وصورة منه لكل اختبار.

صورة شخصية حديثة لكل اختبار.

صورتين شخصيتين بالنسبة لاختبارات كليات علوم الرياضة.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإحضار جميع المستندات المطلوبة، والحضور في الموعد المحدد، حتى لا يفقد الطالب حقه في أداء الاختبار.

خطوات حجز اختبارات القدرات

يتم حجز موعد الاختبار إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. تسجيل رقم الجلوس والبيانات الشخصية.

3. اختيار الكلية المطلوب أداء اختبار القدرات بها.

4. تحديد موعد الاختبار المناسب.

5. طباعة إشعار الحجز والتوجه إلى مقر الكلية في الموعد المحدد مصطحبا المستندات المطلوبة.

أماكن أداء اختبارات القدرات

تحدد مقار أداء الاختبارات وفقا لنوع الكلية والجامعة، حيث يقوم موقع التنسيق الإلكتروني بإظهار مقر الاختبار للطالب عقب الانتهاء من عملية الحجز.

وتجرى اختبارات كليات الفنون الجميلة داخل الكليات التابعة للجامعات التي تضم تخصصي الفنون أو العمارة، بينما تعقد اختبارات كليات الفنون التطبيقية في جامعات العاصمة، ودمياط، وبنها، وبني سويف، وطنطا، ودمنهور.

كما تنظم اختبارات كليتي التربية الفنية والتربية الموسيقية بمقري الكليتين في الزمالك، إضافة إلى كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، في حين تعقد اختبارات كليات علوم الرياضة داخل مقار الكليات بالجامعات المختلفة، وتمتد عادة لثلاثة أيام وفقا للجداول التي تعلنها كل كلية.

اختبارات القدرات

استمرار التسجيل حتى 6 أغسطس

وأكدت وزارة التعليم العالي استمرار التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات حتى الخميس 6 أغسطس 2026، داعية الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، والاعتماد على الموقع الرسمي للتنسيق والمصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على أن اجتياز اختبارات القدرات يعد شرطا أساسيا للقبول بالكليات التي تطبق هذا النظام، وذلك وفقا للقواعد والضوابط المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.