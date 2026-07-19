بدء اختبارات القدرات اليوم.. التعليم العالي يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة انطلقت اليوم داخل الكليات التي تشترط اجتيازها، مشددًا على أهمية الالتزام بإجراءات التسجيل الإلكتروني والاطلاع على دليل الاختبارات قبل التوجه لأداء الامتحانات.

انطلاق اختبارات القدرات

أوضح عبد الغفار أن موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب التسجيل منذ الجمعة الماضية، فيما بدأت الكليات اليوم استقبال الطلاب الذين أتموا الحجز، مؤكدًا أن جميع إجراءات التسجيل تتم إلكترونيًا باستخدام رقم الجلوس والرقم القومي.

إمكانية الحجز لأكثر من اختبار

وأشار إلى أنه يمكن للطالب حجز أكثر من اختبار قدرات إذا كان يرغب في التقديم لأكثر من كلية تشترط اجتياز هذه الاختبارات.

الاطلاع على دليل الاختبارات

ودعا الطلاب إلى مراجعة دليل اختبارات القدرات المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، والذي يتضمن تفاصيل كل اختبار، والمهارات المطلوبة، والأدوات اللازمة، بالإضافة إلى فيديوهات وإنفوجرافات إرشادية تساعد الطلاب على الاستعداد.

إعلان النتائج والتعامل مع الأعذار

وأوضح أن نتيجة اختبار القدرات ستظهر عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موضحًا أنه في حالة عدم تمكن الطالب من حضور الاختبار لعذر قهري، يمكنه التقدم بطلب إلى الكلية للنظر في إعادة تحديد موعد جديد إذا ثبتت صحة العذر.

نصيحة بعدم تأجيل التسجيل

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على ضرورة عدم انتظار الأيام الأخيرة للتسجيل، لتجنب الضغط على الموقع أو ازدحام مواعيد الاختبارات، لافتًا إلى أنه في حال تعارض مواعيد أكثر من اختبار، يمكن للطالب التقدم بطلب لتعديل الموعد من خلال الكلية المختصة.

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة وفرت جميع وسائل الدعم والإرشاد للطلاب، متمنيًا التوفيق لجميع طلاب الثانوية العامة خلال اختبارات القدرات، ومطالبًا إياهم بالالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة لضمان سير الاختبارات بسهولة.