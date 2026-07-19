الري تطمئن المصريين: السد العالي جاهز لأسوأ السيناريوهات.. وهذا موقفنا من السد الإثيوبي

طمأن المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، المواطنين، بشأن تأثيرات السد الإثيوبي، مؤكدًا أن السد العالي قادر على تأمين احتياجات مصر المائية، وأن الدولة تمتلك خططًا استباقية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء في حالات الجفاف أو الفيضانات.

معدلات خروج المياه

وأوضح عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الري تتابع بصورة مستمرة كل ما يتعلق بالسد الإثيوبي، بما في ذلك معدلات خروج المياه وتشغيل توربينات توليد الكهرباء، وذلك باستخدام تقنيات الرصد عبر الأقمار الصناعية.

توصل إثيوبيا إلى اتفاق قانوني

وأكد أن الحل الأمثل للأزمة يتمثل في توصل إثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم وواضح بشأن تشغيل السد، مشددًا على ضرورة توافر إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.



تطوير المفيضات والاستفادة من المنخفضات

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى حول مدى استعداد مصر لأي تداعيات محتملة قد تنتج عن السد الإثيوبي، قال عبد الرحمن إن السد العالي يؤمن احتياجات مصر حتى في أسوأ الظروف، لافتًا إلى أن الدولة أعدت خططًا استباقية للتعامل مع حالات الجفاف والفيضانات، تشمل تطوير المفيضات والاستفادة من المنخفضات الطبيعية في تخزين مياه الأمطار.

حد الفقر المائي

وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر يقل عن 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من حد الفقر المائي، في حين يبلغ نصيب الفرد في إثيوبيا ما بين 3 و4 آلاف متر مكعب سنويًا، وهو ما يعادل عدة أضعاف نصيب المواطن المصري.

واختتم نائب رئيس قطاع مياه النيل تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تعيش بالفعل مرحلة الشح المائي، موضحًا أنها من أقل دول العالم في معدلات سقوط الأمطار، الأمر الذي يجعل الإدارة الرشيدة للموارد المائية ضرورة استراتيجية لضمان تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

