دبلوماسي سابق: مصر تتحرك لتعزيز نفوذها في أفريقيا.. وتحذير من محاولات إثيوبيا في البحر الأحمر

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية تعزيز أدوات التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مقترحًا إنشاء صندوق مقايضة أفريقي يعمل وفق آليات مصرفية ومعايير دولية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتحقيق مصالح جميع الأطراف.

إقليم صومالي لاند

وأشار حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن إقليم صومالي لاند أعلن إقامة علاقات مع إسرائيل وافتتح ممثلية لها في القدس، موضحًا أن تل أبيب اتخذت خطوة مماثلة، وهو ما اعتبره مخالفًا للقانون الدولي.

حوكمة البحر الأحمر

وتطرق إلى تصريحات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بشأن حوكمة البحر الأحمر، موضحًا أن المقصود بها هو التأكيد على أن إدارة أمن ومصالح البحر الأحمر يجب أن تظل حقًا للدول المشاطئة، مشيرًا إلى أن الحديث يأتي في ظل ما وصفه بمحاولات إثيوبيا توسيع نفوذها في المنطقة.

المشروعات الإقليمية الكبرى

وأضاف أن مصر تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الإقليمية الكبرى في أفريقيا، تشمل مشروعات للربط السككي والبري، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرفع كفاءة حركة التجارة والنقل بين دول القارة.