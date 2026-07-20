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تأمين صحي واجتماعي وراتب 15 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم لوظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأمين صحي واجتماعي وراتب 15 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم لوظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء

قارئ شركة شعاع
قارئ شركة شعاع
وفاء نور الدين

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة قارئ عدادات كهرباء ممتاز للعمل في جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفق نظام يعتمد على عدد القراءات المنجزة، مع توفير حزمة من المزايا المالية والتأمينية.

تفاصيل رواتب وظائف شركة شعاع 

حددت الشركة هيكل الرواتب على النحو التالي:

- الراتب الشهري

- راتب شهرى 15 الف جنيه بالنسبة لعدد العدادات المقروءة 10500.

- راتب شهرى 12 ألف جنيه بالنسبة لعدد العدادات المقروءة 8500

- راتب شهرى 10 الاف جنبه لعدد العدادات المقروءة  6750

ملحوظة : يتم استقطاع الضرائب من الراتب شهريا.
2- أرباح نهاية العام شهر كامل طبقاً للأداء (إجمالي المقروءة ÷ ١٢ وبنسبة إلى التارجت).
3- تتحمل الشركة جميع التأمينات والضرائب على القارئ حصة العامل / حصة الشركة.
4- يتم خصم الأكواد الوهمية / ضعف التارجت بعد تحقيق بالشؤون القانونية.

مزايا العمل في الوظائف المعلنة

العمل بالقرب من محل السكن قدر الإمكان.

تطبيق ساعات العمل وفقًا لقانون العمل بعد تحقيق متوسط القراءة المطلوب خلال 25 يومًا.

وثيقة تأمين ضد العجز الكلي أو الوفاة بقيمة 250 ألف جنيه تتحمل الشركة سداد أقساطها.

تأمين طبي خاص بأعلى المستشفيات بقيمة 500 ألف جنيه سنويًا، مع تحمل العامل 15% من تكلفة بعض الخدمات العلاجية مثل العلاج والعمليات والتحاليل.

تأمين صحي حكومي واجتماعي من أول يوم عمل تتحمل الشركة قيمته بالكامل.

إمكانية الاشتراك في التأمين الطبي للأسرة (الأب والأم أو الزوجة والأبناء) بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا وفقًا لرغبة العامل، بينما يتحمل الفرد قيمة الاشتراك.

شروط التقديم في وظائف شعاع

الحصول على مؤهل دراسي مناسب.

امتلاك هاتف محمول يعمل بنظام أندرويد لاستخدام برنامج العمل.

فترة تدريب لمدة 15 يومًا يتم خلالها استكمال الأوراق المطلوبة.

عدم إنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة القانونية، وفي حالة الضرورة يتم الإنهاء وفقًا لقانون العمل بعد فترة الإخطار القانونية (شهرين).

ودعت الشركة الراغبين في التقدم إلى إرسال بياناتهم والمستندات المطلوبة عبر الرابط الموضح في الإعلان أو التواصل من خلال إرسال السيرة الذاتية على رقم واتس آب 
01159893437

وظائف شركة شعاع عدادات الكهرباء قراءة عداد الكهرباء

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