وحش البطارية الجديد وصل رسمياً! فيفو تعلن عن Vivo X300e ببطارية ضخمة وكاميرات زايس

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن هاتف X300e، أحدث إضافة إلى سلسلة X300 التي طورتها بالتعاون مع شركة زايس. وقد أعلنت الشركة عن الهاتف اليوم وفتحت باب الطلبات المسبقة فورًا يوم 27 يوليو.

تنضم كاميرا X300e إلى كاميرتي X300 و X300 Pro اللتين تم إطلاقهما في أكتوبر 2025، واللتين تحظيان بإشادة واسعة لأدائهما المتميز. من المرجح أن تستهدف X300e فئة سعرية أقل مع الحفاظ على تركيز سلسلة كاميرات زايس على جودة التصوير.



مواصفات هاتف Vivo X300e

لم تكشف شركة فيفو بعد عن المواصفات الكاملة لهاتف X300e. ولكن بفضل التقارير السابقة، لدينا الآن قائمة مواصفات شبه مفصلة يمكننا الاطلاع عليها.

على الجانب الاخر من المتوقع وفقا للتسريبات إن يأتي هاتف Vivo X300e بشاشة OLED مسطحة قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K. وسيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 من الجيل الخامس، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Vivo X300 FE.

أما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو.

تبدو الكاميرا الخلفية ذات إمكانيات عالية أيضاً. يُقال إنها تتضمن مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب IMX8 بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور التقريب. وكما هو متوقع من سلسلة X، ستأتي الكاميرات مزودة بتقنية ضبط الصور من زايس، مما يُفترض أن يُحسّن دقة الألوان وجودة الصورة.

تصميم هاتف Vivo X300e

أما بالنسبة لهاتف X300e، فيُقال إنه مزود ببطارية كبيرة بسعة 7200 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 90 واط. تُعد هذه سعة كبيرة بالنسبة لهاتف يُتوقع أن يبلغ سمكه 7.99 ملم فقط ووزنه حوالي 203 غرامات.

من ناحية التصميم، تشير التسريبات إلى وجود وحدة كاميرا مربعة على اليسار، بالإضافة إلى إطارات معدنية تُحيط بالهيكل. كما يُحتمل وجود مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، إلا أن هذه المعلومة لم تُؤكد بشكل كامل بعد.