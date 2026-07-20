قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدى الـ 51 جنيها.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم
النيابة تصرح بدفن جثمان أحمد جلال عبد القوي
مصدر إلهام للأجيال.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
لامين يامال بالعلم الفلسطيني في احتفال الفوز بالمونديال.. حقيقة صور وراءها تاريخ من الجدل
تقرير: غزة تعاني شح النقد والقيود الإسرائيلية تخنق الضفة الغربية
وزير الدفاع للرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو جسدت إرادة الشعب المصرى فى بناء دولة قوية مستقلة
عمرو دياب ينعى هاني شنودة: سيبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية
بعد انتشار البن المغشوش.. شعبة البن تكشف حقيقة القهوة المتداولة وتحذر من مخاطرها
صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
نجاح متواصل.. فريق طبي بمستشفيات الأزهر بدمياط ينقذ حياة طفل بعد استئصال ورم ضاغط على القلب
ترامب يطلب من رئيس الفيفا استضافة أمريكا لكأس العالم مرة أخرى
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار قواتها في حالة تأهب قصوى ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش البطارية الجديد وصل رسمياً! فيفو تعلن عن Vivo X300e ببطارية ضخمة وكاميرات زايس

هاتف X300e
هاتف X300e
لمياء الياسين

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن هاتف X300e، أحدث إضافة إلى سلسلة X300 التي طورتها بالتعاون مع شركة زايس. وقد أعلنت الشركة عن الهاتف اليوم وفتحت باب الطلبات المسبقة فورًا يوم 27 يوليو.

تنضم كاميرا X300e إلى كاميرتي X300 و X300 Pro اللتين تم إطلاقهما في أكتوبر 2025، واللتين تحظيان بإشادة واسعة لأدائهما المتميز. من المرجح أن تستهدف X300e فئة سعرية أقل مع الحفاظ على تركيز سلسلة كاميرات زايس على جودة التصوير.


مواصفات هاتف Vivo X300e

لم تكشف شركة فيفو بعد عن المواصفات الكاملة لهاتف X300e. ولكن بفضل التقارير السابقة، لدينا الآن قائمة مواصفات شبه مفصلة يمكننا الاطلاع عليها.
على الجانب الاخر من المتوقع وفقا للتسريبات إن يأتي هاتف Vivo X300e بشاشة OLED مسطحة قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K. وسيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 من الجيل الخامس، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Vivo X300 FE. 

أما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو.

تبدو الكاميرا الخلفية ذات إمكانيات عالية أيضاً. يُقال إنها تتضمن مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب IMX8 بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور التقريب. وكما هو متوقع من سلسلة X، ستأتي الكاميرات مزودة بتقنية ضبط الصور من زايس، مما يُفترض أن يُحسّن دقة الألوان وجودة الصورة.

تصميم هاتف Vivo X300e

أما بالنسبة لهاتف X300e، فيُقال إنه مزود ببطارية كبيرة بسعة 7200 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 90 واط. تُعد هذه سعة كبيرة بالنسبة لهاتف يُتوقع أن يبلغ سمكه 7.99 ملم فقط ووزنه حوالي 203 غرامات.

من ناحية التصميم، تشير التسريبات إلى وجود وحدة كاميرا مربعة على اليسار، بالإضافة إلى إطارات معدنية تُحيط بالهيكل. كما يُحتمل وجود مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، إلا أن هذه المعلومة لم تُؤكد بشكل كامل بعد.

هاتف X300e سلسلة X300 جودة التصوير شاشة OLED الكاميرا الأمامية الكاميرا الخلفية سعة كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

البنزين

تجدد الصراع بين أمريكا وإيران يشعل أسعار الوقود.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

موعد شهر رمضان2027

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

ترشيحاتنا

الكاف

الكاف يعلن عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في جوهانسبرج

يامين يامال

أحمد جلال عن لامين يامال: صغيرهم الذي تفوق على ميسي ورونالدو في السحر

وزير الرياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس الأولمبياد الخاص لبحث استعدادات استضافة دورة الألعاب الإقليمية

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد