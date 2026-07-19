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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاق سامسونج.. هل هاتفك يدعم تحديث One UI 9.0؟

تستعد سامسونج لإطلاق تحديثها البرمجي الرئيسي التالي، One UI 9.0
تستعد سامسونج لإطلاق تحديثها البرمجي الرئيسي التالي، One UI 9.0
لمياء الياسين

تستعد سامسونج لإطلاق تحديثها البرمجي الرئيسي التالي، One UI 9.0، المبني على نظام Android 17 

ومن جانبها ستكشف سامسونج عن واجهة المستخدم One UI 9.0 في حدث Galaxy Unpacked القادم المقرر عقده في 22 يوليو 2026. سيتم إطلاق الإصدار الجديد مع هاتفي Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8، واللذان سيتم إطلاقهما في نفس الحدث.

من المرجح أن يبدأ طرح التحديثات المستقرة لأجهزة Galaxy القديمة في سبتمبر، مع احتمال تضمين الطرازات الحديثة مثل Galaxy S26 و Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7 في المرحلة الأولى.


سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 26، إس 26 بلس، إس 26 ألترا
جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إيدج، إس 25 إف إي
جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي
سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي


جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي
إصدار خاص من جالاكسي زد فولد
جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6
جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5


سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A57، A56، A55، A54
جالاكسي A37، A36، A35، A34
جالاكسي A27، A26، A25، A24
جالاكسي A17 (4G/5G)، A16 (4G/5G)، A15 (4G/5G)
جالاكسي A07 (4G/5G)، A06 5G


سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي M56، M55، M55s، M54
جالاكسي إم 47
جالاكسي M36، M35، M34
جالاكسي M17، M17e، M16، M15
جالاكسي M07، M06


سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F70e
جالاكسي F56، F55، F54
جالاكسي F36، F34
جالاكسي F17، F16، F15
جالاكسي F07، F06


سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 لايت، تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس
جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا
جالاكسي تاب إس 9 إف إي، تاب إس 9 إف إي بلس
جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)
جالاكسي تاب A11، تاب A11+
جالاكسي تاب أكتيف 5، تاب أكتيف 5 برو


سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7، إكس كوفر 7 برو
إذا لم يكن جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة، فلن يتلقى تحديث One UI 9.0. يُنصح بالترقية إلى طراز أحدث قبل بدء طرح التحديث في وقت لاحق من هذا العام.

Android 17 حدث Galaxy Unpacked أجهزة Galaxy Galaxy Z Flip 8 Galaxy Z Fold 8 Galaxy Z Flip 7

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