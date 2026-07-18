سامسونج تقرر إضافة تطبيق جديد مثبت مسبقاً في هواتف Galaxy الذكية

أعلنت شركة سامسونج (Samsung) رسمياً عن دمج تطبيق برمجائي جديد كلياً ليكون مثبتاً بشكل مسبق (Pre-installed) ضمن حزمة النظام الأساسية لهواتف وأجهزة "جالاكسي" (Galaxy) اللوحية والذكية، في خطوة تستهدف تقديم ميزات إضافية للمستخدمين دون الحاجة لتنزيلها يدوياً.

تفاصيل دمج التطبيق المسبق في نظام التشغيل

وكشفت البيانات الصادرة عن قطاع تطوير البرمجيات بالشركة الكورية الجنوبية عن إدراج التطبيق الجديد ضمن التحديثات الدورية المقبلة لواجهة المستخدم الخاصة بها. وذكر البيان الفني أن هذا التطبيق سيتواجد بصورة افتراضية على ذاكرة الأجهزة بمجرد تشغيل الهاتف للمرة الأولى، لينضم إلى مجموعة التطبيقات والخدمات الحيوية المصاحبة لمنظومة جالاكسي التكنولوجية.

وتسعى سامسونج من خلال هذا التحديث البرمجي إلى توفير حلول ذكية ومتكاملة تدعم الأداء العام للهواتف، وتتيح للمستهلكين الاستفادة الفورية من الخصائص والأدوات المحدثة فور إخراج الهاتف من علبته التغليفية، دون تكبد عناء البحث في متجر التطبيقات أو استهلاك حصص البيانات في عمليات التحميل الإضافية.

خصائص الأداة المحدثة ومعايير التوافق العتادي

وأوضحت الوثائق التقنية لسامسونج أن التطبيق المدمج جرى تصميمه وفق أعلى معايير التوافق البرمجي والعتادي؛ حيث يعمل بانسجام كامل مع المعالجات الدقيقة والذاكرة العشوائية المدمجة في أجهزة جالاكسي، مما يضمن كفاءة تشغيلية وسرعة فائقة في معالجة الأوامر دون التأثير السلبي على موارد الطاقة أو استنزاف عمر البطارية.

ويتميز التطبيق بواجهة استخدام مبسطة تعتمد على بروتوكولات الحماية المشفرة لشركة سامسونج، مما يوفر بيئة عمل آمنة تحافظ على خصوصية وسجلات بيانات المستخدمين. كما يدعم التطبيق التزامن السحابي التلقائي مع بقية الأجهزة اللوحية والملحقات القابلة للارتداء التابعة لعائلة جالاكسي، مما يسهل تبادل المعلومات والملفات بين الأجهزة الشخصية بسلاسة تامة.

موعد الطرح وجداول التحديث للهواتف الحالية

وأشارت تقارير خطوط التطوير بالشركة إلى أن التطبيق الجديد سيبدأ في الظهور بشكل تدريجي في الهواتف الذكية الرائدة والمتوسطة المنتجة حديثاً، بالإضافة إلى وصوله للأجهزة الحالية المتواجدة في الأسواق العالمية عبر حزم التحديثات الهوائية (OTA) المخصصة لأنظمة التشغيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولم تكشف سامسونج في مستندات إعلانها الحالي عن إمكانية إتاحة خيار للمستخدمين لإلغاء تثبيت التطبيق بالكامل في حال عدم الرغبة في التفاعل معه، أو المساحة التخزينية الدقيقة التي سيقتطعها من الذاكرة الداخلية للهواتف، حيث فضلت إرجاء هذه التفاصيل الفنية الصغرى للحظة صدور دليل الاستخدام المحدث المصاحب للتحديث البرمجي العام.