سامسونج تفعلها مجددا.. تسريبات حية لـ Galaxy Tab S12 Ultra تكشف سر الشاشة

تلقى عشاق سامسونج الذين كانوا يأملون في تغييرات جذرية في سلسلة الأجهزة اللوحية الرائدة القادمة خيبة أمل. تشير التسريبات الجديدة حول جهاز Galaxy Tab S12 Ultra إلى أن إحدى أكثر التحسينات المطلوبة، وهي كاميرا السيلفي ذات الثقب الأنيق، لن تكون موجودة هذه

المرة

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مواصفات جهاز Tab S12 Ultra

كشفت صورة حية حديثة من قواعد بيانات شهادات هيئة السلامة الكورية عن أوضح صورة حتى الآن للواجهة الأمامية لجهاز Tab S12 Ultra.

يتميز الجهاز بشاشة كبيرة ذات حواف أنحف بشكل ملحوظ مقارنةً بجهاز Tab S12+ ، مما يضفي عليه إحساسًا بالفخامة ورغم ذلك، لا يزال النتوء المألوف على شكل حرف U من الأجيال السابقة موجودًا، ويضم كاميرا أمامية واحدة.

كان هناك حماس كبير في وقت سابق من هذا العام عندما عرضت الرسوم المتحركة التجريبية لواجهة المستخدم One UI 9 تصميمات أجهزة لوحية مزودة بكاميرات أمامية مثقوبة في المنتصف.

ميزات جهاز Tab S12 Ultra اللوحي

توقع الكثيرون أن تُقدم سامسونج أخيرًا لجهاز Tab S12 Ultra تصميمًا أكثر أناقةً وجاذبية. يُذكر أن هذا التصميم موجود منذ أول جهاز لوحي من سامسونج يحمل علامة Ultra التجارية، وهو Galaxy Tab S8 Ultra ويعد من المتوقع إطلاق سلسلة Galaxy Tab S12 في سبتمبر 2026، على الأرجح بالتزامن مع معرض IFA.

تشير الشائعات إلى أن جهاز Ultra سيحتفظ بشاشته OLED الضخمة مقاس 14.6 بوصة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وسيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9500 الجديد. تشمل المواصفات المتوقعة الأخرى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 12 جيجابايت (وربما أكثر في الإصدارات الأعلى)، وخيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت مع دعم بطاقة microSD، وبطارية بسعة 11600 مللي أمبير، وشحن بقوة 45 واط.

سيأتي الجهاز مزودًا بتحديث One UI 9 المبني على Android 17 ، والذي يوفر ميزات ذكاء اصطناعي محسّنة.