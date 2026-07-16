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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز منظومة السلامة .. افتتاح مبنى الإدارة العامة للأمن بجامعة قنا

افتتاح الإدارة العامة للأمن الجامعي بقنا
افتتاح الإدارة العامة للأمن الجامعي بقنا
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مبنى الإدارة العامة للأمن الجامعي، ضمن خطة الجامعة لتحقيق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعبد الله محمود، مدير عام الأمن الجامعي، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية بالجامعة، ومشرفي أمن الجامعة، ومشرفي أمن المستشفيات الجامعية، ومشرفي الحماية المدنية بالجامعة، ومشرفي قطاع غرب.

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن المبنى الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الأمن والسلامة داخل الجامعة، إذ يضم لأول مرة إدارة الأمن الجامعي ووحدة الإطفاء والحماية المدنية في مقر واحد، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، مشيرًا إلى أن اختيار موقع المبنى جاء في نقطة تتوسط الحرم الجامعي عند تقاطع الطرق الرئيسية، بما يضمن سرعة الوصول إلى جميع منشآت الجامعة في أقل وقت ممكن.

وأوضح عكاوي، بأن وحدة الإطفاء والحماية المدنية تستهدف تعزيز معايير السلامة المهنية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال توفير أحدث التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحرائق والطوارئ، والتي تشمل سيارة إطفاء، وماكينة «زجلر»، وسلالم متخصصة، ومطارق لكسر الأبواب، وكشافات إضاءة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية ودورات توعوية وعمليات محاكاة دورية لرفع جاهزية فرق العمل وتعزيز ثقافة الوقاية والاستجابة السريعة بين جميع منتسبي الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة تولي ملف السلامة والصحة المهنية اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتوفير بيئة تعليمية آمنة، وضمان استمرارية العمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الحماية المدنية يأتي في إطار الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة داخل المنشآت الجامعية، والارتقاء بمستوى الجاهزية لمواجهة مختلف المواقف الطارئة.

وأشار عكاوى، إلى أن تطوير البنية التحتية لمنظومة الأمن يأتي ضمن خطة جامعة قنا للارتقاء بجودة الخدمات الداعمة للعملية التعليمية، وبناء منظومة أمنية متكاملة تعتمد على الجاهزية وسرعة الاستجابة والوقاية، بما يواكب التوسع الذي تشهده الجامعة ويعزز توفير بيئة جامعية آمنة ومستقرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والزائرين.

كما أوضح رئيس جامعة قنا، بأن مبنى الإدارة العامة للأمن الجامعي يضم 6 غرف رئيسية تشمل مكتب مدير عام الإدارة، وغرفة مسئول الأمن الجامعي، والسكرتارية والشئون الإدارية، وغرفة المضبوطات، والأرشيف، بما يوفر بيئة عمل متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني والإداري، وتوحيد الجهود داخل مقر إدارى واحد.

وأشاد عكاوى، بجهود إدارة الأمن الجامعي والعاملين بها، مؤكدًا أن المبنى أُنجز بالجهود الذاتية وخارج أوقات العمل الرسمية، في نموذج يعكس روح الانتماء والإخلاص، ويؤكد حرص العاملين على دعم جهود الجامعة في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعى.

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