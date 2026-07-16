تطور عسكري مفاجئ.. قذائف أمريكية تسقط بالقرب من جزيرة قشم الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس بأن قذائف أمريكية سقطت بالقرب من جزيرة قشم.

نقلت وكالة فارس للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن "هجوماً صاروخياً أمريكياً وقع بالقرب من قشم"، بينما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن أحد مراسليها أفاد بأن مواقع حول قشم "تعرضت لقصف من قبل العدو الأمريكي".

وأمس الأربعاء، نشرت وكالة فارس الإيرانية مشاهد قالت إنها توثق غرق سفينة إثر حادث تصادم في مضيق هرمز شمال جزيرة قشم، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية تمكنت من إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصًا، ونقلتهم بسلام إلى الجزيرة.

وأمس الثلاثاء، تعرّضت ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عُمان، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" اليوم.

وقالت الهيئة إنها تلقّت "بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 13 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت أثناء خروج الناقلة من مضيق هرمز عبر الطريق الجنوبي.