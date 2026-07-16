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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تدين استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
أ ش أ

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.

وجددت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار.

وشددت على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري، والعودة إلى الحوار وحل الخلافات بالطرق

المملكة العربية السعودية إدانتها هجماتها الكويت الأردن

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