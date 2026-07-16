4 أيام تدريبية.. خطوة حقيقية نحو وعي زوجي وأسري

اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج، بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، ضمن برنامجه المجاني لإعداد الشباب والفتيات لبدء حياة زوجية واعية ومستقرة.

على مدار أربعة أيام، ومن خلال 8 محاضرات، تعرّف المشاركون على أهم ما يحتاجه كل مقبلٍ على الزواج، من خلال نخبة من المتخصصين في الشريعة، والطب، والقانون، وعلم النفس، والاجتماع.

وتناول البرنامج موضوعات عملية تمس الحياة اليومية، منها: كيف تختار شريك الحياة؟ وكيف تتواصل مع شريكك بطريقة صحيحة؟ وكيف تُدار الخلافات قبل أن تتحول إلى مشكلات؟ وكيف نبني أسرة مستقرة، ونحسن تربية الأبناء؟.

لأن الزواج الناجح لا يعتمد على المشاعر وحدها، بل يحتاج إلى وعيٍ ومهاراتٍ ومعرفة.

ويواصل المركز تنظيم دوراته المجانية بالقاهرة والمحافظات؛ دعمًا لبناء أسر واعية ومستقرة.