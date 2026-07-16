احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

يتصدر موعد صرف مرتبات يوليو 2026 اهتمامات ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف الرواتب متضمنًا الزيادات الجديدة التي يبدأ تطبيقها مع انطلاق العام المالي 2026/2027.

وتشمل الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للدخل، وصرف العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي، بما ينعكس على دخول العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.



وأكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 يبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين 20 يوليو 2026، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، دون الحاجة إلى التزاحم أو صرف المستحقات في اليوم الأول.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات يوليو 2026 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ليبدأ يوم الاثنين 20 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب سيتم إيداعها تباعًا في الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين، لتظل متاحة للسحب في أي وقت بعد الإيداع، بما يمنح الموظفين مرونة في اختيار توقيت الحصول على مستحقاتهم دون التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

وأضافت أن تنظيم مواعيد الصرف يأتي بهدف تخفيف الضغط على البنوك وأجهزة الصراف، وضمان سهولة حصول جميع العاملين على مستحقاتهم المالية.

صرف المتأخرات المالية

بجانب موعد صرف مرتبات يوليو 2026، خصصت وزارة المالية أيام 8 و9 و12 يوليو لصرف المتأخرات المالية والمستحقات التي لم تُدرج ضمن الرواتب الشهرية المعتادة.

وتشمل هذه المستحقات فروق الرواتب، والمكافآت، والبدلات، وأي مستحقات إضافية تعتمدها الجهات الحكومية بصورة منفصلة عن الراتب الأساسي.

ودعت الوزارة العاملين إلى مراجعة الإدارات المالية بجهات عملهم حال وجود أي اختلاف في قيمة المستحقات أو عدم ظهور المتأخرات بالحسابات البنكية خلال المواعيد المحددة.



تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

يتزامن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 مع بدء تنفيذ حزمة تحسين الأجور الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي تتضمن عددًا من الزيادات المالية للعاملين بالدولة.

وتشمل الحزمة:

علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

رفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه شهريًا.

ويتم احتساب الراتب النهائي بعد إضافة العلاوات والحوافز المقررة، مع تطبيق الخصومات القانونية الخاصة بالتأمينات والضرائب.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

يتزامن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 أيضًا مع ارتفاع مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة.

وأظهرت البيانات الحكومية أن بند الأجور وتعويضات العاملين ارتفع إلى نحو 822.8 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للعلاوات وزيادة الحافز الإضافي نحو 77.5 مليار جنيه.

وأكدت الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن برنامج متكامل يستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.



حوافز إضافية للمعلمين

تشمل حزمة تحسين الأجور المرتبطة بـ موعد صرف مرتبات يوليو 2026 مزايا جديدة للعاملين في قطاع التعليم.

وقررت الحكومة صرف حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا للمعلمين، يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما تقرر صرف حافز تميز بقيمة 2000 جنيه للإدارات المدرسية المتميزة وفق الضوابط التي تضعها وزارة التربية والتعليم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحوافز نحو 14 مليار جنيه ليستفيد منها قرابة مليون معلم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد الأزهرية.

زيادات للعاملين بالقطاع الطبي

ضمن إجراءات تحسين الأجور، يحصل العاملون المستحقون في القطاع الطبي على زيادة شهرية بقيمة 750 جنيهًا.

كما تقرر رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

ويستفيد من هذه الإجراءات نحو 640 ألف عامل في مختلف الجهات الصحية، وفقًا للضوابط المنظمة للاستحقاق.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

أعلنت الحكومة الحد الأدنى للدخل الشهري للعاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادات الجديدة، وجاء كالتالي:

الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.

الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.

مدير عام: 11,250 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.

الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.

الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.

الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.

الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه القيم تمثل الحد الأدنى للدخل، بينما يختلف صافي الراتب من موظف لآخر وفقًا للبدلات والحوافز والاستقطاعات القانونية.



أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

يمكن للعاملين بالدولة صرف مستحقاتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

فروع البنوك المحول إليها الراتب.

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

بطاقات المرتبات والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية.

وأكدت وزارة المالية أن الرواتب ستظل متاحة بالحسابات البنكية بعد الإيداع، ولا يشترط صرفها في اليوم الأول.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2026

أعلنت وزارة المالية كذلك مواعيد صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة، حيث يبدأ صرف مرتبات أغسطس 2026 اعتبارًا من 23 أغسطس، بينما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026 اعتبارًا من 24 سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن توقيت إيداع الرواتب قد يختلف خلال اليوم بين جهة حكومية وأخرى، وفقًا للجدول الزمني المحدد.