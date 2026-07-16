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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على إنجلترا.. أزمة سياسية بين الأرجنتين وبريطانيا بسبب سفينة حربية وجزر فوكلاند

الأرجنتين وإنجلترا
الأرجنتين وإنجلترا
إسلام مقلد

اندلعت أزمة جديدة بين الأرجنتين وبريطانيا، بعد ساعات قليلة من فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإنجليزي بنتيجة (2-1) في نصف نهائي كأس العالم 2026، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها بوينس آيرس للبحرية الملكية البريطانية بتنفيذ ما وصفته بـ"توغل عسكري غير قانوني" داخل المياه الأرجنتينية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية، اتهم وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو السفينة الحربية البريطانية "HMS Medway" بدخول المياه الأرجنتينية خلال شهر يوليو الجاري دون إخطار رسمي، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا للسيادة الأرجنتينية.

وأكد كيرنو أن الحكومة الأرجنتينية قدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى السفارة البريطانية، أعربت خلالها عن "أشد اعتراضاتها" على تحرك السفينة داخل المنطقة.

 

بريطانيا ترد: أخطرنا الأرجنتين مسبقًا

من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني الاتهامات، مؤكدًا أن لندن أبلغت الحكومة الأرجنتينية مسبقًا بخط سير السفينة، وأن رحلتها كانت "زيارة لوجستية روتينية" إلى تشيلي لدعم البعثات العلمية البريطانية في القارة القطبية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن السفينة عبرت من جزر فوكلاند إلى تشيلي عبر أقصر مسار عملي، مع مراعاة ظروف الطقس والسلامة التشغيلية، مشددًا على أن البحرية الملكية تعمل وفقًا للقانون الدولي.

وتُعد السفينة "HMS Medway" من سفن الدورية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، وتتمركز بشكل دائم في جزر فوكلاند.

 

لافتة لاعبي الأرجنتين تزيد التوتر

وجاءت الأزمة السياسية بعد الجدل الذي أثاره لاعبو منتخب الأرجنتين عقب الفوز على إنجلترا، عندما احتفلوا برفع لافتة كُتب عليها: "لاس مالفيناس سون أرجنتيناس" (جزر فوكلاند أرجنتينية)، في رسالة حملت أبعادًا سياسية واضحة.

كما سبقت المباراة تصريحات نارية من نائبة الرئيس الأرجنتيني فيكتوريا فيلارويل، وصفت فيها إنجلترا بأنها "الغزاة" و"القراصنة المغتصبون"، قبل أن تنشر عقب المباراة رسالة تهنئة بالفوز أرفقتها بمقطع فيديو لجنود أرجنتينيين.

 

نزاع تاريخي مستمر

ولا يزال النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا حول السيادة على جزر فوكلاند قائمًا منذ عقود، بعدما خاض البلدان حربًا عام 1982 انتهت بانتصار بريطانيا واستمرار سيطرتها على الأرخبيل.

وتواصل الأرجنتين مطالبتها باستعادة السيادة على الجزر، مستندة إلى قربها الجغرافي من أراضيها، بينما تؤكد بريطانيا أن الجزر إقليم بريطاني ما وراء البحار، وتتمسك بإدارتها لها.

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