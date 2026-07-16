عقوبة محتملة تلاحق الأرجنتين بعد أحداث مباراة إنجلترا.. وفيفا يفتح تحقيقًا

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس توقيع عقوبات على الاتحاد الأرجنتيني، على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على إنجلترا بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل.

وشهدت المباراة أجواءً متوترة امتدت إلى ما بعد صافرة النهاية، بعدما رفع عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، من بينهم جيوفاني لو سيلسو ولياندرو باريديس، لافتات تحمل إشارة إلى جزر فوكلاند، في خطوة اعتُبرت ذات طابع سياسي.

ووفقًا للصحيفة، فإن لوائح فيفا تمنع أي رسائل أو تصرفات ذات أبعاد سياسية خلال البطولات الرسمية، بما في ذلك كأس العالم، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى بدء إجراءات التحقيق في الواقعة.

وأضافت أن العقوبات المحتملة قد تتراوح بين توقيع غرامة مالية على الاتحاد الأرجنتيني أو إيقاف بعض اللاعبين لفترة محددة، مع ترجيح أن تكون الغرامة المالية هي الخيار الأقرب للتطبيق.

وأشارت "آس" إلى أن جيوفاني لو سيلسو يخضع لمتابعة خاصة، باعتباره اللاعب الذي بدأ برفع اللافتات عقب نهاية المباراة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للاعبي المنتخب الأرجنتيني رفع اللافتات نفسها خلال مباراة ودية أمام سلوفينيا، إلا أن فيفا قرر هذه المرة فتح تحقيق رسمي تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الفترة المقبلة.