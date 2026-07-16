مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد تجاوز احتياطي النقد الأجنبي 55 مليارًا لأول مرة

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات الخميس 16 يوليو 2026 في عدد من البنوك العاملة بالسوق ، في وقت أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تسجيل احتياطي النقد الأجنبي مستوى تاريخيًا جديدًا تجاوز 55 مليار دولار، بالتزامن مع استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ويأتي هذا التحرك في أسعار الصرف وسط متابعة واسعة من الأسواق والمستثمرين للتطورات الاقتصادية، خاصة مع استمرار تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية إلى السوق.







تراجع سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في مصر انخفاضًا في عدد من البنوك مع نهاية التعاملات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB الشراء: 50.50 جنيه. البيع: 50.60 جنيه.

البنك المركزي المصري الشراء: 50.47 جنيه. البيع: 50.61 جنيه.





أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات

أظهرت البيانات المعلنة اختلافات طفيفة في أسعار الصرف بين البنوك، حيث جاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش.

بنك مصر: 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين.

بنك الإسكندرية: 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش.

بنك قناة السويس: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك البركة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بانخفاض 5 قروش.

كريدي أجريكول: 50.44 جنيه للشراء، و50.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك قطر الوطني QNB: 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع، بانخفاض قرشين.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى تاريخيًا

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز لأول مرة حاجز 55 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعبر عن استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المالي والنقدي، في ظل السياسات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل النمو

وفي الوقت نفسه، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2025/2026.

وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى مايو بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجلت التحويلات خلال شهر مايو 2026 وحده ارتفاعًا بنسبة 13.5%، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار خلال مايو 2025.



ما الذي يدعم استقرار سوق الصرف؟

استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، يمثلان من أهم العوامل التي تدعم استقرار سوق الصرف خلال الفترة الحالية، خاصة مع تحسن التدفقات الدولارية وتنوع مصادر النقد الأجنبي.

كما يسهم هذا الأداء في تعزيز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق، والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، بالتوازي مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق.

متابعة مستمرة لحركة الدولار

ويواصل المواطنون والمستثمرون متابعة سعر الدولار اليوم في مصر بصورة يومية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة، وحركة التجارة، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب انعكاساته على قطاعات متعددة داخل الاقتصاد.

ومع استمرار تغير أسعار الصرف وفقًا لحركة السوق، تبقى متابعة التحديثات اليومية الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية أمرًا مهمًا للتعرف على أحدث مستويات أسعار الدولار.