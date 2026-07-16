زاد 13 قرشا.. سعر الدولار في البنوك الآن

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 16-7-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

الدولار يرتفع

وصل سعر الدولار لدرجات مرتفعة ليصعد بمقدار 13 قرشًا.

الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني وفيصل.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

ووصل سعر دولار مقابل الجنيه 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيها للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

أعلى سعر دولار

وبلغ سعر أعلى دولار 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيها للبيع في بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنوك "سايب، التجاري الدولي CIB".