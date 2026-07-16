محافظ الوادي الجديد تستقبل المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في مستهل جولته للمحافظة للاطلاع على عددٍ من المشروعات التنموية، وافتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (الدورة الرابعة)، ترافقه الدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتورة منة الله يحي مشرف عمليات للمبادرة، بحضور عقلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.

وشهدت الزيارة عقد لقاء بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، حيثُ قدّمت المحافظ عرضًا تعريفيًا عن المحافظة ومقوماتها التنموية والاستثمارية تحت عنوان «الوادي الجديد مستقبل مصر الواعد: من مساحات صحراوية شاسعة إلى مركز تنموي حديث ضمن مسار مستدام يلبي متطلبات الأجيال القادمة» قدّمت من خلاله الوادي الجديد اليوم، وحجم التطوير بالبنية التحتية والقطاعات الخدمية، كما تطرّقت لأبرز المشاركات والجوائز المحلية والدولية، مؤكدةً أن الوادي الجديد يزخر بالمقومات الطبيعية الواعدة التي تدعم التحول الأخضر المستدام.

من جانبه أعرب السفير هشام بدر عن خالص تقديره للدعوة الكريمة لمشاهدة الوادي الجديد على الطبيعة؛ مُثنيًا على جودة المشروعات المقدمة من المحافظة خلال دورات المبادرة السابقة، حيثّ قدّم الشكر للجنة التنفيذية للمبادرة آملًا أن تكون المشاركات بالدورة الحالية أكثر تميزًا.