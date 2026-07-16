محافظ قنا يبحث خطة التنمية المستدامة لدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية

بحث محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، خطة التنمية المستدامة لدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية، والسبل الكفيلة بالنهوض بها والمحافظة عليها من الاندثار، وآليات دعم وتطوير تكتلات الشمر، العسل الأسود، السرسوع، الفركة، والفخار، واستعرض الموقف الحالي وأحدث المستجدات للوقوف على التحديات التي تواجه هذه الصناعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي وأصحاب الحرف والتكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فهمي عبد العليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية الشاملة.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة العمل وفق خطة تنموية متكاملة ومستدامة ترتكز على البناء فوق ما تم إنجازه بالتعاون مع المحافظة، مؤكداً أن أصحاب الحرف هم الأكثر دراية بتفاصيل مشكلاتهم وطرق حلها، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة الأسر وتذليل العقبات وتنسيق الدعم اللوجستي مع مختلف الجهات الشريكة.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي يولي اهتماماً كبيراً بدعم وتنمية كافة القطاعات الإنتاجية، معلناً عن قرب الانتهاء من إنشاء وحدة الغربلة الخاصة بمحصول الشمر، بالتوازي مع فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المانحة للمواصفات القياسية والجودة لضمان مطابقة المنتجات للمعايير المطلوبة.

ولفت إلى أن وحدة الغربلة الجديدة ستسهم بفاعلية في تقليل النفقات والتكاليف على المزارعين، مضيفاً أن وحدة التكتلات بالمحافظة ستتولى متابعة خطط التطوير الخاصة بالفئات المستهدفة، وتنشيط دور الجمعيات المعنية بالحرفيين، مع تقديم حزم تدريبية متخصصة ومساعدات مالية وفق ضوابط وآليات منظمة.

ودعا إلى إيجاد حلقة ربط مباشر بين أصحاب التكتلات والمنتجين والجهات التصديرية لتعظيم العوائد الاقتصادية لهم، موجهاً بدراسة توفير مقار للجمعيات بأسعار مخفضة، والبحث عن بدائل وقود صديقة للبيئة واقتصادية لصناعة الفخار، معرباً عن سعي المحافظة المتواصل للتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية لدعم قطاع الصناعات اليدوية والتراثية.