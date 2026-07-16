التموين: استبعاد 850 ألف مستفيد من الدعم.. والسيارات الفارهة والشركات الكبرى أبرز الأسباب

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة أوقفت نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم التمويني اعتبارًا من أول يونيو، وذلك في إطار جهود تنقية قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أبرز أسباب الاستبعاد

وأوضح كمال خلال مداخلةهاتفية ببرنامج الحياة اليوم أن أبرز أسباب الاستبعاد تشمل امتلاك سيارات فارهة تتجاوز قيمتها الحدود المحددة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، مشيرًا إلى وجود حالات كانت تمتلك بطاقات تموين رغم امتلاكها أكثر من سيارة واستيراد سيارات، وهو ما استدعى مراجعة موقفها من الدعم.

وأضاف أن معايير الاستبعاد تضمنت أيضًا أصحاب الشركات التي يصل رأس مالها إلى مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى أصحاب الحيازات الزراعية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب الرأي العام بضرورة تنقية منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا.

المستفيدين من دعم الخبز

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ نحو 66 مليون مواطن، فيما يصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية إلى 61 مليون مواطن، موضحًا أن الفارق يرجع إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت في وقت سابق بطاقات مخصصة للحصول على الخبز فقط.

وأكد أحمد كمال أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 60% من المواطنين لا يزالون في حاجة إلى الدعم، وهو ما يعكس أهمية استمرار الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.