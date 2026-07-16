التموين: تنقية بطاقات الدعم استجابة لمطالب الرأي العام.. والتظلم يبدأ فور ظهور سبب الاستبعاد

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم جاءت استجابة لمطالب الرأي العام على مدار السنوات الماضية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

ضريبة القيمة المضافة

وأوضح كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم أن معايير الاستبعاد تشمل من يمتلك شركات يبلغ إجمالي رؤوس أموالها مليونًا و750 ألف جنيه، أو من لديه حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، باعتبارها حيازات كبيرة، بالإضافة إلى من تتجاوز ضريبة القيمة المضافة الخاصة به 250 ألف جنيه، وكذلك بعض الأسر التي يصل متوسط دخلها الشهري إلى 50 ألف جنيه.

أسباب حذف بطاقة التموين

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين أن المواطنين الذين تظهر لهم أسباب حذف بطاقة التموين يمكنهم التقدم بطلب تظلم، موضحًا أنه بمجرد ظهور سبب الاستبعاد، يتوجه المواطن مباشرة إلى مكتب التموين التابع له لاستكمال إجراءات التظلم، وتقديم المستندات اللازمة لإعادة فحص حالته، مؤكدًا أن الوزارة تراجع جميع الطلبات لضمان حصول المستحقين على الدعم وفقًا للضوابط المعتمدة.