​المقاولون العرب يتعاقد مع يوسف سفينة من لافيينا لثلاثة مواسم

أعلن نادي المقاولون العرب رسمياً عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع "يوسف سفينة"، قادماً من صفوف نادي لافيينا، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للاستحقاقات الكروية المقبلة.

​وجاء التوقيع مع المدافع الجديد ليمتد لثلاثة مواسم مقبلة، في خطوة تهدف لتعزيز صلابة الدفاع بعناصر قوية تمتلك مقومات فنية متميزة.

انتظام في التدريبات

​وعقب توقيع العقود مباشرة، انتظم يوسف سفينة في التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة الجهاز الفني، استعدادا للموسم الجديد.

فخر ارتداء قميص ذئاب الجبل

​من جانبه، أعرب اللاعب عن فخره الكبير بارتداء قميص "ذئاب الجبل"، مؤكداً سعادته بالانضمام إلى نادٍ يمتلك تاريخاً كبيراً في الكرة المصرية والإفريقية، وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده في التدريبات والمباريات ليكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني، ويسهم مع زملائه في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره.