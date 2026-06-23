المقاولون العرب توقع عقد إعادة تأهيل وتطوير طريق بدولة زامبيا

وقع المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، ونلسون شوما، مدير وكالة تطوير الطرق بدولة زامبيا، عقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير طريق موتاندا مينولونجا، بطول 85 كم، وذلك خلال مراسم رسمية، بحضور جيتو كاومبا، مساعد رئيس جمهورية زامبيا للمشروعات، والسفيرة ميادة عصام عبد الرحمن سفيرة جمهورية مصر العربية بدولة زامبيا، وممثل عن وزارة البنية التحتية الزامبية، والمهندس محمد علوى عضو مجلس الإدارة، والمهندس أحمد محمود العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الزامبية.

وفى كلمته وجه المهندس أحمد العصار الشكر إلى القيادة السياسية فى مصر و زامبيا على تعزيز العلاقات بين البلدين وإلى الحكومتين المصرية والزامبية، وأشاد بالعلاقات الأخوية بين الدولتين وتعهد بأن تبذل الشركة كافة الجهود من أجل تنفيذ المشروع وفقا لأعلى المعايير العالمية وفى المدة المقررة.

وأشادت السفيرة ميادة عصام بهذا الطريق الذى يمثل فصلاً جديداً وجسراً للعلاقات المصرية الزامبية، وهو المشروع الأول لشركة المقاولون العرب في دولة زامبيا.

ويمثل هذا المشروع الجديد الذى يعد باكورة أعمال الشركة بدولة زامبيا تتويجا لجهود الشركة من خلال عدة جولات من المناقشات ومذكرات التفاهم التى جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الزامبى للقاهرة.

كما يعد دخول المقاولون العرب السوق الزامبى نتيجة لدورها الرائد في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بالقارة الافريقية.

وفي كلمته أكد أوجيني هازيلي رئيس وكالة الطرق على أهمية المشروع في تقليص زمن الرحلات بين المدينتين، وفتح فرص تجارية على جانبي الطريق، كما يساهم في سرعة وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق ومن ثم تعزيز حركة التجارة فى الإقليم.

وذكر الدكتور ريتشارد باندا وكيل وزارة البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضارية أن الحكومة الزامبية ملتزمة بتطوير الطريق ليصبح بالمقاييس العالمية بعد سنوات من التحديات.