رئيس المقاولون العرب السابق: صلاح لم يرفض الانتقال للزمالك قبل رحيله إلى بازل

أكد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن محمد صلاح لم يتلقى اي عروضا من الزمالك قبل انتقاله إلى بازل السويسري.



وقال حبيب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: محمد صلاح لم يتلقى عرضا من الزمالك ولم يرفض الانتقال إلى الزمالك قبل رحيله إلى بازل.

واضاف: شباب مصر موهوب في كرة القدم ولكنه يحتاج للفرصة، كان هناك 2 لاعيبة في المقاولون أصدقاء لصلاح وكانا أكثر من صلاح في الموهبة ولكنهما عادا من البرتغال.



وتابع: صلاح أكثر تأثيرًا في العالم من ميسي وكريستيانو وهذا باعتراف الملكة اليزابيث.

وواصل: صلاح تلقى عرضا من الأهلي قبل الانتقال لبازل؛ ولكنه رفض الانتقال للأهلي وقالي أنا هحترف، حمزة عبدالكريم هو خليفة صلاح في أوروبا.