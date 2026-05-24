مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام، على تقديم واجب العزاء في والد الشاعر هاني عبد الكريم، الذي أُقيم مساء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان من أبرز الحضور، مدحت صالح، نضال الشافعي، مدحت العدل، طارق علام، سامح الصريطي، عمرو مصطفى، مصطفى كامل، سهير جودة، عصام كاريكا.

من هو الشاعر هاني عبد الكريم؟

يذكر أن الشاعر هاني عبد الكريم- الذي تعاون مع كبار المطربين والمطربات في الوطن العربي- ولد في القليوبية (11 نوفمبر 1975) حاصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية، يعدّ من أشهر الشعراء والمؤلفين في مصر.

وبدأ مسيرته الفنية كانت مع النجمة شيرين عبدالوهاب بأغنية «آه ياليل» عام 2002، ولُقب بـ «مهندس الكلمة».

كما تعاون مع عدد من أهم المطربين على الساحة العربية، وكان جزءا كبيرا من صناعة نجاحاتهم على مدار سنوات طويلة وحتى الآن، مثل "صابر الرباعي، عمرو دياب، إليسا، حسين الجسمي، وردة الجزائرية، جورج وسوف، شيرين عبد الوهاب، الشاب خالد، نانسي عجرم، أصالة، فضل شاكر، أنغام، محمد محيي، بهاء سلطان، هاني شاكر، مدحت صالح، تامر عاشور، آمال ماهر، راغب علامة، محمد فؤاد، وائل جسار، سعد لمجرد، ماجد المهندس، وليد توفيق، حمادة هلال، نوال الزغبي، يارا، آدم، رضا اللبناني، إيهاب توفيق، ميريام فارس، زياد برجي، ومجموعة من أشهر نجوم الوطن العربي.

وحققت أغانيه نجاحا كبيرا في الشرق الأوسط، كما تمت ترجمة العديد من أعماله الفنية بأكثر من لغة مثل التركية والهندية واليونانية والفرنسية وغيرها من اللغات، حيث تم إعادة نشر أعماله في معظم دول العالم.