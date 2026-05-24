بعد نهاية مشوار صلاح في أنفيلد.. فتحي سند: انطفأت أعظم حكايات ليفربول

في لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، كلمات مؤثرة، قال فيها: “انطفأت الليلة واحدة من أعظم الحكايات في تاريخ ليفربول.. محمد صلاح يودّع أنفيلد للمرة الأخيرة بقميص الريدز، بعد سنوات كتب فيها المجد بالأهداف والبطولات وكسر كل الأرقام الممكنة”.

وأضاف سند أن “صلاح لم يكن مجرد لاعب، بل أسطورة غيّرت تاريخ النادي، وستظل محفورة في قلوب جماهير ليفربول للأبد”.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز