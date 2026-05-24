رسالة مؤثرة من شقيقة صلاح بعد وداع ليفربول

وجهت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، رسالة مؤثرة موجهة لشقيقها، وذلك بالتزامن مع خوضه مباراته الأخيرة بقميص ليفربول الإنجليزي.

وقالت رباب صلاح عبر حسابها على موقع “فيسبوك”،: «أنا مش عارفة المفروض أبقى حاسة بإيه النهارده، بس اللي متأكدة منه إنها أحاسيس متلخبطة ومتداخلة وسايحة على بعضها كده.. فخر وحب وتوتر وزعل وقلق كتير كتير.. قد إيه كانت رحلة طويلة ومتعبة وجميلة ولطيفة وصعبة، كله على بعضه مش قادرة أحدد إحساسي».

وأضافت: «بس حابة أقول لمحمد شكراً.. شكراً إنك حسستنا إننا نقدر نعمل أي حاجة.. شكراً إنك كنت ومازلت وهتفضل إن شاء الله فخر ليا ولولادي طول العمر.. بحبك جداً يا أخويا الصغير اللي كانت إيدي في إيده واحنا صغيرين».

وتابعت: «لما كبر وبقى يسافر وهو عنده 12 سنة فاكرة قلقي عليك وخوفي اللي مازال لحد النهارده زي ما هو.. ربنا يحميك ويحفظك ويبارك فيك ويوفقك في اللي جاي يا أخويا وصاحب عمري».

وجاءت رسالة رباب صلاح تزامنًا مع نهاية مشوار محمد صلاح مع ليفربول، بعد مسيرة امتدت 9 سنوات، خاض خلالها مباراته الأخيرة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.