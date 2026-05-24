ليفربول يحقق رقما قياسيا جديدا بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن تحقيق نادي ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا بسبب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول، الذي أعلن رحيله رسميا عن الريدز.

ووفقا لموقع ذا أنفيلد الإنجليزي فإن ليفربول حقق رقمًا قياسيًا مذهلًا، حيث تم بيع أكثر من 128,000 قميصًا رسميًا للنادي يحمل أسم الأسطورة محمد صلاح على الظهر، وذلك خلال 48 ساعة فقط من إطلاقه في جميع المتاجر الرسمية.

رقم قياسي

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في التاريخ لقمصان لاعب يتم بيعها رغم أنه لن يكون ضمن صفوف الفريق في الموسم التالي، في مشهد يعكس الشعبية الجارفة والتأثير التاريخي لـ الملك المصري داخل النادي وبين جماهيره حول العالم حتي بعد رحيله.