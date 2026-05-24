صلاح يودع الريدز بأسيست.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد في البريميرليج

انتهت مباراة ليفربول وبرينتفورد، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل فريق ليفربول هدفا عن طريق كورتيس جونز بأسيست من محمد صلاح في الدقيقة 58.

فيما تعادل فريق برينتفورد عن طريق كيفن شايد في الدقيقة 64.

ترتيب ليفربول

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

وبهذه النتيجة، يضمن فريق ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وودّع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جماهير الريدز، في لقطة مؤثرة بعد خروجه من مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وشارك محمد صلاح أساسيا في اللقاء وساهم في هدف قبل خروجه بدقائق بأسيست رائع.

وغادر محمد صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 73 مودعا جماهير ليفربول في اللقاء الأخير له مع الريدز.

يذكر أن محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم مع الفريق الأول.