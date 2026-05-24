صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، في إطار منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة بهدف حسم التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكن الأنظار تتجه بشكل خاص إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يخوض مباراته الأخيرة على ملعب أنفيلد بقميص “الريدز”، إذ يتواجد أساسيا في تشكيل الريدز.

وكان صلاح قد أعلن في مارس الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية موسم، بعد رحلة استمرت 9 سنوات، حقق خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية، ليضع بذلك نهاية لمسيرة استثنائية مع النادي الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ

خط الهجوم: ريو نجوموها - محمد صلاح - كودي جاكبو