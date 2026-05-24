الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليلة الوداع تقترب.. ليفربول يخطط لثورة ما بعد محمد صلاح بصفقة الـ100 مليون يورو

أمينة الدسوقي

يستعد نادي ليفربول لوداع نجمه محمد صلاح، الذي يخوض مباراته الأخيرة بقميص “الريدز” أمام برينتفورد، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مسيرة امتدت 9 سنوات مليئة بالألقاب والأرقام التاريخية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار الجماهير نحو لحظة الوداع المؤثرة، بدأت إدارة ليفربول بالفعل في رسم ملامح مرحلة جديدة، تهدف إلى إعادة بناء الخط الهجومي بعد رحيل أحد أبرز نجوم الفريق عبر تاريخه الحديث.

وداع تاريخي في “أنفيلد” يليق بأسطورة

تتحول مباراة برينتفورد إلى حدث استثنائي داخل ملعب “أنفيلد”، حيث يستعد النادي لتوديع محمد صلاح بطريقة تليق بمسيرته الكبيرة، بعدما أصبح أحد أهم أساطير ليفربول في العصر الحديث.

محمد صلاح

وخلال 9 مواسم، نجح النجم المصري في قيادة الفريق لتحقيق إنجازات كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إلى جانب كونه أحد أكثر اللاعبين تسجيلاً وصناعة للأهداف في تاريخ النادي.

ومن المتوقع أن تشهد المدرجات لحظات مؤثرة، مع قيام جماهير ليفربول بتكريم اللاعب الذي ارتبط اسمه بذكريات لا تُنسى، خصوصاً بعد التفاعل الكبير الذي حظي به من الجمهور خلال الفترة الأخيرة.

بداية البحث عن “الخليفة الصعب”

رحيل محمد صلاح يضع ليفربول أمام تحدي فني كبير، إذ لا يتعلق الأمر فقط بتعويض لاعب هداف، بل بإيجاد عنصر قادر على حمل العبء الهجومي للفريق بنفس الكفاءة والتأثير.

ويُعد صلاح نموذجا فريداً في كرة القدم الحديثة، بفضل قدرته على الاختراق من الجهة اليمنى، والتسديد بقدمه اليسرى بدقة عالية، إضافة إلى سرعته الكبيرة وحسه التهديفي الحاسم.

ومن بين الأسماء المطروحة على طاولة ليفربول، يبرز الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ، والإنجليزي جارود بوين نجم وست هام يونايتد.

آرني سلوت يعيد رسم فلسفة الهجوم

المدرب الهولندي آرني سلوت بدأ بالفعل التفكير في تغيير شكل المنظومة الهجومية، حيث قد يتجه إلى جناح يمتلك قدرات أكبر على صناعة العرضيات بدل الاعتماد على نموذج الجناح الهداف.

وكان سلوت قد أشار في وقت سابق إلى أهمية وجود لاعبين يصنعون الفرص داخل الفرق الكبرى، مستشهداً بتجارب مشابهة في أندية الدوري الإنجليزي.

ديوماندي مشروع النجم الجديد في ليفربول

برز اسم الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي كأحد أبرز المرشحين لخلافة محمد صلاح، بعد تألقه اللافت مع لايبزيغ.

ويمتاز اللاعب البالغ من العمر 19 عاما بسرعته وقدرته على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، مما يجعله خيارا مرنا أمام الجهاز الفني.

وقد سجل ديوماندي 12 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 22 مباراة بالدوري الألماني، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها ليفربول، الذي يواجه منافسة قوية لحسم الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو، لتكون بداية مرحلة ما بعد محمد صلاح في “أنفيلد”.

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

