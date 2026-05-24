رياضة

أرني سلوت : استمتعت بالعمل مع محمد صلاح

عبدالله هشام

تحدث أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن محمد صلاح نجم الفريق بعد اقتراب رحيله عن النادي نهاية الموسم الحالي.

وقال سلوت في تصريحات صحفية :أول ما يتبادر إلى ذهني، وإلى ذهن الجميع، هو أهداف محمد صلاح وتمريراته الحاسمة، وخاصةً تسجيله في اللحظات الحاسمة

وأضاف: التسجيل في اللحظات الحاسمة يجعله لاعب عظيم وأحد القلائل الذين لعبوا لنادٍ واحد، هو قدرتهم على التألق في اللحظات المهمة، إنه يُصنف ضمن أفضل اللاعبين الذين لعبوا لليفربول، إلى جانب لاعبين أو اثنين آخرين

وأوضح : كإنسان، أعتقد أن الجميع ربما يتوقع من نجم كبير مثله سلوكًا معينًا، لكنني رأيته مختلفًا تمامًا، هو هادئ جدًا، ويفكر بشكل جيد في كل شيء، وعندما يجلس أمامك لا تشعر أنك أمام نجم عالمي

وواصل : صلاح إنسان عادي وبسيط للغاية، لديه عائلة جميلة، ابنتان وزوجة، وهو دائمًا مهتم بمساعدة الآخرين أيضًا، لقد استمتعتُ بالعمل معه

وأختتم سلوت تصريحاته قائلا : ربما كانت هناك فترة أو فترتان صعبتان بعض الشيء، لكن على المدى الطويل كان العمل معه ممتعًا للغاية، وقد حققنا معًا نجاحًا كبيرًا بفوزنا بالدوري، وسيبقى هذا الإنجاز محفورًا في ذاكرتي، وكذلك معاملته لي ولجهازي الفني طوال العامين اللذين عملنا فيهما معًا

