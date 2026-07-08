أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه لديه إمكانية قصف محطات الطاقة والمياه الإيرانية ولا أرغب في القيام بذلك.

وقال ترامب في كملته في مؤتمر صحفي ،: إيران طلبت هدنة لتشييع جنازة خامنئي وقاموا بإطلاق الصواريخ على السفن".

وأضاف ترامب: “ربما نشن هجوما كبيرا ضد إيران ونفرض حصارا عليهم من جديد”.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن واشنطن قد تشن هجوماً عسكرياً جديداً على أهداف إيرانية خلال الساعات المقبلة، في تصعيد يعكس استمرار التوتر بين البلدين.

وخلال تصريحاته على هامش قمة الناتو، قال ترامب إن "هناك احتمالاً كبيراً لتنفيذ ضربة جديدة ضد إيران الليلة"، مشدداً على أن أي تحرك عسكري سيكون "قوياً وحاسماً" إذا اقتضت الظروف ذلك.