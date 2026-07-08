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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم إيران بالتراجع عن التفاهمات: أزمة ثقة جديدة تهدد مسار المفاوضات

ترامب
ترامب
الخارجي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتضليل الولايات المتحدة خلال مسار الاتصالات السياسية، قائلاً إن طهران "توافق على شيء ثم تتراجع عنه لاحقًا"، في أحدث تصريح يعكس تصاعد حالة التوتر بين الجانبين، ويثير تساؤلات جديدة بشأن مستقبل أي تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران.

وجاءت تصريحات ترامب في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين البلدين، حيث أبدى استياءه مما وصفه بعدم التزام الجانب الإيراني بما يتم الاتفاق عليه خلال المحادثات، معتبرًا أن هذا السلوك يقوض فرص الوصول إلى اتفاق مستدام ويزيد من تعقيد الأزمة.

 وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من المواقف المتبادلة التي شهدت اتهامات متكررة بشأن الالتزام ببنود التفاهمات المطروحة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن العلاقات الأمريكية الإيرانية تمر بمرحلة شديدة الحساسية، خاصة بعد تعثر جولات التفاوض غير المباشرة التي كانت تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الأمنية والنووية. 

كما أعلن ترامب في تصريحات أخرى أن التفاهم المؤقت مع إيران أصبح "منتهيًا"، معتبرًا أن استمرار المحادثات لم يعد مجديًا في ظل غياب الثقة بين الطرفين.

ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من مؤشرات متباينة حول إمكانية تحقيق انفراجة دبلوماسية، إذ سبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية وجود توافق على مبادئ عامة لاتفاق محتمل، بينما أكدت إيران في مناسبات مختلفة أن بعض التفاصيل لا تزال محل تفاوض، وهو ما أدى إلى تضارب في التصريحات بشأن طبيعة التفاهمات القائمة.

وتعكس تصريحات ترامب أزمة ثقة متجذرة بين واشنطن وطهران، وهي أزمة رافقت مختلف جولات التفاوض خلال السنوات الماضية، إذ غالبًا ما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تفسير الاتفاقات أو الالتزام بها، الأمر الذي أدى مرارًا إلى تعثر المسارات الدبلوماسية.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي إيراني فوري على تصريحات ترامب الأخيرة، إلا أن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أكدوا في مناسبات سابقة أن بلادهم تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، متهمين واشنطن باتخاذ مواقف متغيرة وإضافة شروط جديدة خلال مراحل التفاوض.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الأطراف الإقليمية والدولية مسار الأزمة عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي انهيار الجهود الدبلوماسية إلى مزيد من التصعيد السياسي والعسكري، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في منطقة الخليج.

وتمثل استعادة الثقة بين الجانبين التحدي الأكبر أمام أي مفاوضات مستقبلية، إذ إن نجاح أي اتفاق لن يعتمد فقط على صياغة البنود، بل أيضًا على وجود ضمانات متبادلة تضمن تنفيذ الالتزامات وعدم التراجع عنها في المراحل اللاحقة.

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