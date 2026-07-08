تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه ونجليه في "مذبحة العوامية" بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهم في واقعة "مذبحة العوامية" بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، لاتهامه بإنهاء حياة شقيقه ونجليه بإطلاق أعيرة نارية عليهم أثناء تواجدهم داخل مركب بنهر النيل، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية التي أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

وجاء قرار تجديد الحبس لاستمرار التحقيقات وسماع أقوال المتهم والشهود، بالإضافة إلى استكمال التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية لكشف جميع الملابسات والدوافع التي وقفت خلف ارتكاب الجريمة الأسرية المأساوية.

ماذا حدث؟

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث إطلاق نار داخل نهر النيل بدائرة مركز ساقلتة، أسفر عن سقوط ثلاثة ضحايا من أسرة واحدة، بعدما أطلق المتهم، وهو شقيق المجني عليه وعم نجليه، أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم مركبًا، ما أدى إلى سقوطهم في المياه.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري خلال الأيام الماضية في انتشال جثماني نجلي المجني عليه، وهما شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وشقيقه الأصغر 14 عامًا، بينما تتواصل أعمال البحث عن جثمان الأب الذي لا يزال مفقودًا داخل مياه النيل لليوم الخامس على التوالي.

وكشفت المناظرة الأولية لجثماني الضحيتين عن إصابتهما بـ4 طلقات نارية، بواقع طلقتين لكل منهما، حيث أصيب الشاب الأكبر بطلقين في الوجه والصدر، بينما أصيب شقيقه بطلقين في الرأس والصدر، إلى جانب وجود علامات تشير إلى تعرضهما للغرق عقب سقوطهما في المياه.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث يتم فحص كافة الأدلة وسماع أقوال أطراف الواقعة، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة المختصة جهودها للعثور على جثمان الأب، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي قرية العوامية بمحافظة سوهاج.