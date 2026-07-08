وكيل إسكان النواب يتقدم بطلب إحاطة حول سوء ملف الصحة في سوهاج

تقدّم النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفه بـ"الانهيار الخطير" في المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، رغم المليارات التي تم ضخها.

وأكد النائب مختار همام أن طلب الإحاطة يكشف عن وجود أكثر من 132 وحدة صحية و179 منشأة تم تطويرها دون أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن عددًا من هذه الوحدات ما زال مغلقًا أو يعمل بصورة جزئية، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأطباء وأطقم التمريض والتخصصات الطبية الحرجة.

وأوضح النائب مختار همام في طلب الإحاطة أن المنظومة الصحية بالمحافظة تواجه أزمات متفاقمة، أبرزها التكدس داخل المستشفيات، ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب أزمات الرعاية المركزة والغسيل الكلوي، فضلًا عن وقائع سرقة أجهزة ومعدات من وحدات صحية حديثة في ظل غياب الرقابة والتأمين.

وشدد النائب مختار همام على أن إنفاق نحو 11 مليار جنيه يجب أن يقابله تحسن ملموس في الخدمات الصحية.

وأكد أن استمرار وجود منشآت متطورة خارج التشغيل يمثل إهدارًا للمال العام وحرمانً المواطن من حقه في العلاج.

وطالب النائب مختار همام بسرعة إعداد كشف رسمي بالمنشآت المتوقفة وأسباب تعطيلها، والتشغيل الفوري للوحدات والمستشفيات الجاهزة، وسد العجز في الأطباء والتمريض، وفتح تحقيق عاجل في وقائع سرقة الأجهزة الطبية، مع استدعاء وزير الصحة للمثول أمام مجلس النواب لعرض خطة واضحة لإنقاذ القطاع الصحي بمحافظة سوهاج.

وقال إن طلب الإحاطة المقدم يأتي في إطار الرقابة البرلمانية على أداء الخدمات العامة، وسط مطالبات واسعة بسرعة التدخل لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية تليق بأهالي محافظة سوهاج.