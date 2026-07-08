كيف تسهم الأصناف الزراعية الجديدة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد؟.. تفاصيل

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن تسجيل خمسة أصناف زراعية جديدة يمثل خطوة مهمة في دعم منظومة البحث العلمي الزراعي، ويعكس نجاح جهود مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف وهجن تتوافق مع التغيرات المناخية وتلبي احتياجات المزارعين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

نجاح جديد للبحث العلمي الزراعي

قال خالد جاد، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن تسجيل الأصناف الزراعية الجديدة يعكس نجاح البحث العلمي المصري، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية يُعد من أكبر المراكز البحثية في إفريقيا والشرق الأوسط، ونجح في استنباط عشرات الأصناف والهجن التي تدعم التنمية الزراعية.

أصناف تتحمل الملوحة والجفاف

وأوضح أن الأصناف الجديدة، ومن بينها الشعير والفلفل الحلو، تتميز بارتفاع الإنتاجية، والقدرة على تحمل الملوحة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب جودتها العالية ومقاومتها للظروف البيئية، ما يجعلها مناسبة للتوسع في الأراضي الجديدة والمشروعات الزراعية.

تقليل الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن البرنامج القومي لاستنباط بذور الخضر المصرية حقق تقدمًا كبيرًا بتسجيل أصناف جديدة من الطماطم والخيار والبطيخ والفلفل، بما يسهم في تقليل الاعتماد على البذور المستوردة، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي.



وأكد جاد أن استمرار تطوير واستنباط أصناف زراعية جديدة يمثل أحد محاور استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي، من خلال توفير تقاوي عالية الجودة تتناسب مع التحديات المناخية وتحقق إنتاجية أعلى، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.