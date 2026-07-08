قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
فى إيطاليا.. عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وزير الحرب الأمريكي يلغي استقبال نتنياهو بسبب طائرات إف 35 وتركيا
قرب حدود إثيوبيا،. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك
إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يشدد على الانضباط الوظيفي ويحظر استخدام الألقاب الأكاديمية غير الحقيقية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات مشددة لجميع قيادات ورؤساء الأجهزة التنفيذية، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بالمحافظة، تنص على الالتزام التام والمطلق بالمسمى الوظيفي الرسمي لجميع العاملين.

وحظر إطلاق أو إدراج أي ألقاب أكاديمية أو علمية مثل: دكتور، مهندس، وغيرها قبل اسم أي موظف ما لم يكن حاصلاً عليها رسميًا وبمستندات معتمدة.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار فرض أعلى درجات الانضباط الإداري داخل منظومة العمل الحكومي، والتزامًا باللوائح القانونية والكتب الدورية المنظمة لآليات العمل بوزارة التنمية المحلية والجهاز الإداري للدولة.

وشدد اللواء طارق راشد على أن المحافظة ستتابع تطبيق هذه التعليمات ولن تتهاون في معاقبة من يخالفها، موجهًا إدارات الموارد البشرية والمتابعة الميدانية بمراجعة كافة المكاتبات والمخاطبات الرسمية والصفحات الرسمية للوحدات المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مع اتخاذ الإجراءات اللأزمة ضد المخالفين، بهدف ضبط المشهد الإداري واحترام التدرج الوظيفي.

وفي سياق متصل، أشار السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، إلى أن هذه التوجيهات تأتي لتعزيز الشفافية وتأكيد قيم النزاهة المؤسسية داخل القطاعات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ على البدء الفوري في متابعة تنفيذ تلك القرارات خلال جولاته الميدانية بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، لضمان التزام الكوادر البشرية بمسمياتها الوظيفية الرسمية المعتمدة، بما يسهم في دفع عجلة العمل الحكومي وتوطيد دعائم الانضباط الإداري لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج الالقاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

ترشيحاتنا

خلال مراسم التوقيع

باستثمارات 1.5 مليون دولار.. توقيع عقد مشروع تصنيع قفازات صناعية بمنطقة "قناة السويس"

محافظ بني سويف

بني سويف.. توجيهات فورية لحل الشكاوى وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية

اعمال الحملة

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة وحملاته الرقابية على الأسواق

بالصور

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد