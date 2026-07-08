محافظ سوهاج يشدد على الانضباط الوظيفي ويحظر استخدام الألقاب الأكاديمية غير الحقيقية

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات مشددة لجميع قيادات ورؤساء الأجهزة التنفيذية، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بالمحافظة، تنص على الالتزام التام والمطلق بالمسمى الوظيفي الرسمي لجميع العاملين.

وحظر إطلاق أو إدراج أي ألقاب أكاديمية أو علمية مثل: دكتور، مهندس، وغيرها قبل اسم أي موظف ما لم يكن حاصلاً عليها رسميًا وبمستندات معتمدة.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار فرض أعلى درجات الانضباط الإداري داخل منظومة العمل الحكومي، والتزامًا باللوائح القانونية والكتب الدورية المنظمة لآليات العمل بوزارة التنمية المحلية والجهاز الإداري للدولة.

وشدد اللواء طارق راشد على أن المحافظة ستتابع تطبيق هذه التعليمات ولن تتهاون في معاقبة من يخالفها، موجهًا إدارات الموارد البشرية والمتابعة الميدانية بمراجعة كافة المكاتبات والمخاطبات الرسمية والصفحات الرسمية للوحدات المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مع اتخاذ الإجراءات اللأزمة ضد المخالفين، بهدف ضبط المشهد الإداري واحترام التدرج الوظيفي.

وفي سياق متصل، أشار السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، إلى أن هذه التوجيهات تأتي لتعزيز الشفافية وتأكيد قيم النزاهة المؤسسية داخل القطاعات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ على البدء الفوري في متابعة تنفيذ تلك القرارات خلال جولاته الميدانية بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، لضمان التزام الكوادر البشرية بمسمياتها الوظيفية الرسمية المعتمدة، بما يسهم في دفع عجلة العمل الحكومي وتوطيد دعائم الانضباط الإداري لخدمة المواطنين بشكل أفضل.