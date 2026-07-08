النائب محمد أبو العينين يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد وداع المونديال: شرفتوا الكرة المصرية والعربية

حرص النائب محمد أبو العينين على توجيه رسالة دعم وإشادة إلى لاعبي منتخب مصر، عقب انتهاء المشوار في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنهم حققوا إنجازًا تاريخيًا رغم الخروج من دور الـ16.

وكتب أبو العينين عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "شكرا يا أبطال.. شكرا أبطال منتخب مصر لكرة القدم، حققتم إنجازًا غير مسبوق لمصر في كأس العالم، وشرفتوا الكرة المصرية والعربية.. لعبتم بحماس وروح قتالية ورجولة طوال مباريات البطولة وأسعدتم ملايين المصريين والعرب.. نفخر بكم والقادم أفضل للكرة المصرية."

وجاءت رسالة أبو العينين عقب وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب الفراعنة، كما أثارت بعض القرارات التحكيمية جدلًا واسعًا عقب اللقاء، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مواصلًا مشواره في الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022.

ورغم الخروج، حظي منتخب مصر بإشادات واسعة من شخصيات عامة ورياضية، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال البطولة وتحقيقه أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.