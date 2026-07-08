فتح اختبارات الناشئين بنادل غزل المحلة مجانا لغير القادرين

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، فتح اختبارات قطاع الناشئين “بالمجان تمامًا” خلال الأسبوع المقبل، وذلك من السبت وحتى الخميس، للمواليد من 2007 وحتى 2019، لمن لم يسبق لهم التقدم للاختبارات.

وأضح أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للنادي، وحرص مجلس الإدارة على دعم المواهب الكروية الشابة، خاصة من غير القادرين، وإتاحة الفرصة أمامهم لإظهار قدراتهم دون أن تكون هناك أي عوائق مادية.

وأكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن الموهبة الحقيقية تستحق الدعم والرعاية، وأن النادي يفتح أبوابه أمام أبناء المحلة خاصة ومحافظات الجمهورية عامة للانضمام إلى قطاع الناشئين، بما يخدم مستقبل الكرة داخل قلعة زعيـم الدلتا.