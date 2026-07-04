غزل المحلة يضم عبد الفتاح شتا لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

نجح مجلس إدارة نادي غزل المحلة في حسم التعاقد مع عبد الفتاح شتا، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع شتا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، في إطار سعي الجهاز الفني لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قادرة على تقديم الإضافة خلال منافسات الموسم المقبل.

ويواصل غزل المحلة نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، من خلال إبرام عدد من الصفقات التي تستهدف تعزيز مختلف المراكز، بما يتماشى مع رؤية الجهاز الفني والإدارة لتكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم عبد الفتاح شتا إلى تدريبات غزل المحلة خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بقيده، استعدادًا للدخول في برنامج الإعداد للموسم الجديد.