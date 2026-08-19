السفير حداد الجوهري يكشف كواليس الإفراج عن البحّارة المصريين المُحتجزين في إيران | فيديو

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن واقعة احتجاز بحّارين مصريين على متن سفينة أجنبية في إيران بدأت في نهاية يناير الماضي، عقب احتجاز سفينة «ريم البحّار»، التي كان على متنها 4 بحارة مصريين، إلى جانب بحارة من جنسيات أخرى.

وأوضح السفير حداد الجوهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود وزارة الخارجية نجحت خلال شهر فبراير الماضي في الإفراج عن اثنين من البحارة المصريين وتأمين عودتهما إلى مصر.

وأضاف أن الاتصالات رفيعة المستوى التي أجراها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، مع السلطات الإيرانية، بالتنسيق مع بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران، أسفرت عن الإفراج عن البحّارين المتبقين، وهما عماد محمد سلطان وعبد الله شمس الدين عطية.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن البحّارين غادرا إيران، وهما في طريقهما إلى مصر، متوقعًا وصولهما فجر الأربعاء، مؤكدًا أنه لم يتم توقيع أي غرامات أو عقوبات عليهما.

وأكد أن الإفراج عنهما يمثل نجاحًا للدبلوماسية المصرية، التي تحرص على رعاية المواطنين المصريين في الخارج وتقديم الدعم لهم عند تعرضهم لأي مشكلات.