أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-10-2026.. اعرف طن الحديد بكام؟

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلية تباينًا في حركتها خلال تعاملات اليوم، إذ ارتفع سعر حديد عز والأسمنت الرمادي، بينما سجل الحديد الاستثماري تراجعًا طفيفًا.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38088.24 جنيه، متراجعًا بنحو 17.02 جنيه فقط، بنسبة انخفاض لا تتجاوز 0.04%، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في هذا النوع.

وفي المقابل، ارتفع متوسط سعر حديد عز إلى 40225 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 379.54 جنيه، أي ما يعادل 0.95%.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4070 جنيهات، مرتفعًا بنحو 42.73 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 1.06%، ليتحرك في نطاق قريب من مستوياته خلال الأيام الماضية.

وتختلف أسعار مواد البناء اليوم، إذ قفز حديد عز بنحو 0.95% في أكبر زيادة بين أنواع الحديد، بينما بقي الحديد الاستثماري شبه مستقر، أما الأسمنت فاستعاد جزءًا من خسائره بارتفاع تجاوز 1%.

ويوضح الفرق بين أسعار حديد عز والحديد الاستثماري إلى استمرار تباين مسارات الأسعار بين المنتجات المختلفة داخل السوق.

ويظل الحديد والأسمنت من أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء في مصر، ما يجعل أي تغير في أسعارهما محل اهتمام الشركات العقارية والمقاولين والأفراد الراغبين في البناء.